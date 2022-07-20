"РБК": глава Крыма Сергей Аксёнов назвал полуостров практически прифронтовой полосой

Корреспонденты портала "РБК" провели интервью с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. В рамках беседы ему задали несколько вопросов, как сейчас живется жителям Крымы в условиях боевых действий вблизи полуострова, а также каковы настроения людей.