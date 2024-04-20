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Дзен Дневник

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Меня ты поймешь — лучше страны не найдешь!

Меня ты поймешь — лучше страны не найдешь!

Ну как тут не процитировать песню Жанны Агузаровой, когда вокруг такие восхитительные новости? По итогам последних замеров ВЦИОМа почти каждый второй россиянин чувствует себя скорее счастливым (48%), чуть более чем каждый третий (36%) — абсолютно счастливым.

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