Меня ты поймешь — лучше страны не найдешь!

Ну как тут не процитировать песню Жанны Агузаровой, когда вокруг такие восхитительные новости? По итогам последних замеров ВЦИОМа почти каждый второй россиянин чувствует себя скорее счастливым (48%), чуть более чем каждый третий (36%) — абсолютно счастливым.