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Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с включением в Зал славы

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил своего друга и экс-одноклубника по «Майами» Дуэйна Уэйда с грядущим включением в Зал славы.

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