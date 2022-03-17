Бывший премьер-министр Финляндии: «Фазель – позор хоккейной семьи. Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022»

Бывший премьер-министр Финляндии раскритиковал Рене Фазеля. Ранее в КХЛ сообщили, что бывшего президента ИИХФ будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги.
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