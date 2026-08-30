Турецкие и сирийские военные совместно восстанавливают переправы через Евфрат

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как турецкие военные и сирийские инженеры устанавливают второй понтонный мост через реку Евфрат в районе города Маядин, расположенного примерно в 44 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.