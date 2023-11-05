Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Император Александр Третий» выполнил пуск «Булавы» по полигону Кура

«Император Александр Третий» выполнил пуск «Булавы» по полигону Кура

Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» успешно выполнил пуск МБР морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по испытательному полигону Кура, который расположен на полуострове Камчатка.

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