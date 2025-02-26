Трамп отказался давать гарантии безопасности Украине

Американский президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности, этим должна заниматься Европа.
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