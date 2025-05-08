Канцлер ФРГ Мерц смешно исключил Россию из стран-победительниц нацизма

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал негативную реакцию, когда заявил, что в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны хотел бы выразить благодарность западным союзникам и США за освобождение Германии от нацизма, при этом не упомянув роль Советского Союза.
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