Канцлер ФРГ Мерц смешно исключил Россию из стран-победительниц нацизма

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал негативную реакцию, когда заявил, что в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны хотел бы выразить благодарность западным союзникам и США за освобождение Германии от нацизма, при этом не упомянув роль Советского Союза.