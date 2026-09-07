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Мишустин и премьер КНДР откроют мост через реку Туманную на границе

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник примут участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную, расположенную на российско-северокорейской границе.

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