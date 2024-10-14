В Курскую область везут работы победителей конкурса «Перо и Кисть»

Десять живописных произведений, посвященных наследию Афанасия Фета, Ивана Тургенева и Льва Толстого создали авторы из Мценска, Курска, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы в рамках литературно-художественного конкурса «Перо и Кисть».