«Слабоумные вожди талантливых экспертов»: китаевед Николай Вавилов ответил «Незыгарю»* «за БРИКС»

Очередная порция домыслов в адрес БРИКС от прозападных телеграм-каналов вновь обнажила проблему: многие аналитики либо не понимают, либо не хотят понимать природу формирующегося многополярного мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Если все будут м...
- ВКС России возобн...
- «Если все будут м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым