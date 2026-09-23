БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Слабоумные вожди талантливых экспертов»: китаевед Николай Вавилов ответил «Незыгарю»* «за БРИКС»

«Слабоумные вожди талантливых экспертов»: китаевед Николай Вавилов ответил «Незыгарю»* «за БРИКС»

Очередная порция домыслов в адрес БРИКС от прозападных телеграм-каналов вновь обнажила проблему: многие аналитики либо не понимают, либо не хотят понимать природу формирующегося многополярного мира.

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