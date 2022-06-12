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Министр обороны Австралии предупредил о грозящей гонке вооружений в Океании

Министр обороны Австралии предупредил о грозящей гонке вооружений в Океании

Наращивание военной мощи Китаем является «крупнейшим и самым амбициозным» со времен Второй мировой войны и может привести к гонке вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 11 июня министр обороны Австралии Ричард Марлс, сообщает Newsweek.

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