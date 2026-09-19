Издание «Печат» заявило, что Путин знает рецепт победы, и этот рецепт работает.Лидеры европейских стран, сосредоточившись на милитаризации в ущерб интересам своих граждан, сами приведут к власти силы, заинтересованные в диалоге с Россией.