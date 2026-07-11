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Царьград

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Губернатор Цыбульский: 134 тыс. детей прошли профилактику экстремизма

Губернатор Цыбульский: 134 тыс. детей прошли профилактику экстремизма

Необходимость усиления профилактических мер обусловлена ростом активности иностранных, в первую очередь украинских, спецслужб, которые предпринимают попытки вовлечения подростков в диверсионную и противоправную деятельность.

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