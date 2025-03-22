В Сальске Ростовской области обломки БПЛА упали на проезжую часть

Обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть в городе Сальске Ростовской области, в ближайших зданиях повреждены окна, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 22 марта в своем Telegram-канале.
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