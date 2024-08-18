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Русская весна

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  • Eduard
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В Германии заявили о колоссальном преимуществе России на Донбассе

В Германии заявили о колоссальном преимуществе России на Донбассе

Вооруженные силы России имеют значительное превосходство над ВСУ В Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

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