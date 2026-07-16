Стало известно, когда Чавес вернется в «Динамо» с ЧМ-2026

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вернется в расположение бело-голубых 25 июля, сообщаетМексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вернется в расположение бело-голубых 25 июля, сообщает РИА Новости.
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