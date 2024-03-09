Барбаросса 2.0 в замедленной съемкеУдивительно видеть, насколько скоординированы эти выпады из Парижа, от немецких генералов, они являются зеркальным отражением того, что Ллойд Остин говорил до того, как всё это произошло.
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