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Гатиятулин о 2:1 с «Автомобилистом»: «Трактор» вышел заряженным с первых секунд, было хорошее движение, нацеленность на ворота»

«Атмосфера праздничная, полный стадион. Болельщики – это наш шестой игрок, здорово поддерживали нас. Поэтому мы не имели права проигрывать.

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