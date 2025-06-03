В «Единой России» определились с секретарем реготделения в Курской области

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Евгения Лобова – врио зампреда правительства Курской области – на пост секретаря регионального отделения партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии