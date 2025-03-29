Напряженность мешает миру: Трамп указал на препятствия в урегулировании конфликта на Украине Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп подтвердил наличие определенного прогресса в разрешении конфликта на Украине, однако подчеркнул, что сохраняющаяся напряженность между сторонами продолжает препятствовать достижению мира.
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