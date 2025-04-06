БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Всеслышащее ухо: японцы усиливают слежение за российскими подлодками

Всеслышащее ухо: японцы усиливают слежение за российскими подлодками

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ Япония пополняет свои ВМС необычными кораблями – скоро в распоряжении Токио будет уже четыре судна, оснащённых самыми совершенными по нынешним временам средствами слежения за подводными лодками.

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