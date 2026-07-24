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Газета.ру

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Сколтех: создан первый поляризатор на основе сплава из DVD-дисков

Сколтех: создан первый поляризатор на основе сплава из DVD-дисков

Ученые Сколтеха совместно с коллегами из НИУ "МИЭТ" и ряда других организаций создали первый поляризатор на основе GST — соединения германия, сурьмы и теллура, известного по перезаписываемым дискам Blu-ray и DVD.

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