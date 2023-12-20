Жители Алтая жалуются на ужасную дорогу, которую не хотят признавать аварийной

Проезд до деревни Курмач-Байгол засыпало снегом, подтопило водой и размыло грязью. Проблемы возникают как у грузовиков, так и у легковых автомобилей, так и машин скорой Дорогу в отдаленное село Курмач-Байгол Турачакского района подтопило снегом, водой и грязью.
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