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Британцы согласились со словами Путина, не захотев увидеть Джонсона без одежды

Британцы согласились со словами Путина, не захотев увидеть Джонсона без одежды

Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "токсичной маскулинности" президента России Владимира Путина и напомнили политику, что сам он пребывает не в лучшей физической форме.

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