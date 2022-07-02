Британцы согласились со словами Путина, не захотев увидеть Джонсона без одежды

Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "токсичной маскулинности" президента России Владимира Путина и напомнили политику, что сам он пребывает не в лучшей физической форме.
Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "токсичной маскулинности" президента России Владимира Путина и напомнили политику, что сам он пребывает не в лучшей физической форме.
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