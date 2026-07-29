Сотрудники уголовного розыска задержали в Ставропольском крае курьера мошенников, похитившего у пенсионерки 5,7 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из Петровского округа установили личность и задержали курьера мошенников, причастного к хищению крупной суммы денег.
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