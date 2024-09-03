Пристыкованный к МКС корабль Starliner издает странные звуки

В прошлую субботу астронавт НАСА Буч Уилмор столкнулся с неожиданной звуковой загадкой. Находясь внутри корабля Starliner, который уже почти три месяца пристыкован к Международной космической станции (МКС), он услышал странный звук, доносящийся из громкоговорителя.