Задержанный Минском Швец заявил, что Киев его бросил

Украинец Николай Швец, обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о предательской ситуации и отсутствии поддержки со стороны украинских дипломатов во время содержания его в СИЗО, а также о том, что ему не помогли нанять адвоката.