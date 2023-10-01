Задержанный Минском Швец заявил, что Киев его бросил

Украинец Николай Швец, обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" о предательской ситуации и отсутствии поддержки со стороны украинских дипломатов во время содержания его в СИЗО, а также о том, что ему не помогли нанять адвоката.
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