На Камчатке проснулся первый медведь

В заповеднике на юге Камчатки зафиксировали выход медведя из зимней спячки. Это событие, запечатленное на видео в Южно-Камчатском федеральном заказнике, стало первым подтверждением активизации медведей после зимы на данной территории.
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