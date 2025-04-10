Биологи зафиксировали риск резкого вымирания китов

Возможное исчезновение серых китов снова вызывает тревогу у морских биологов. С начала года в лагунах у побережья Мексики популяция снизилась на 70 особей, заявили исследователи проекта Gray Whale Research.
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