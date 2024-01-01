Шведские ученые: у «сов» повышен риск развития атеросклероза

Холестериновые бляшки в кровеносных сосудах приводят к инфарктам и инсультам. Ученые из Гетеборгского университета установили, что «совы» рискуют заполучить атеросклероз в два раза сильнее, чем «жаворонки».
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