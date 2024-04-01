Сегодня отключают в Астрахани, Ахтубинске и шести поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В понедельник, 1 апреля, в плановом отключении электричества находятся 8 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – п.
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