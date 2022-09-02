Виктор Дробыш встал на защиту уехавших из России артистов

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Музыкальный продюсер Виктор Дробыш дал откровенное интервью изданию «А теперь внимание», в котором объяснил свою точку зрения по поводу артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции.
Anatoly Lomokhov/Global Look Press Музыкальный продюсер Виктор Дробыш дал откровенное интервью изданию «А теперь внимание», в котором объяснил свою точку зрения по поводу артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции.
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