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Сергей Бобровский записал для новокузнечан видео

Сергей Бобровский записал для новокузнечан видео

Мэр Новокузнецка поделился видео, которое хоккеист записал для горожан.Голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский записал видео, в котором поблагодарил жителей своего родного города за поддержку.

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