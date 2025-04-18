Материалы на основе битума производства завода в Вязьме продлят срок службы инфраструктуры аэропорта Пулково

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть – Битумные материалы» - и оператор аэропорта Пулково – «Воздушные Ворота Северной Столицы» – заключили соглашение о сотрудничестве по внедрению современных технологий строительства аэродромных покрытий.
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