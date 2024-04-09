Эксперт Болгов: современная дамба в Орске должна была выстоять перед наводнением

Ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН и доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что возведенная в Орске дамба должна была выстоять перед сильным наводнением, учитывая, что она была построена с учетом последних разработок и технологий.
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