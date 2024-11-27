Кандидаты в будущую команду Трампа стали получать угрозы

В штабе новоизбранного главы Белого дома пожаловались на угрозы взрывов.Люди, которые собрались присоединиться к будущей администрацией под руководством Дональда Трампа, стали массово получать смертельные угрозы от недоброжелателей.
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