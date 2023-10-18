Режиссер драмтеатра сыграл в шахматы с главой федерации и рассказал о любви к спорту

Георгий Цнобиладзе провел три партии с президентом федерации шахмат региона Артемом Поломошновым Встреча Цнобиладзе и Поломошнова / Фото: Екатерина Смолихина Главный режиссер алтайского театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе посетил краевой шахматный клуб и встретился с президентом федерации шахмат региона Артемом Поломошновым.
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