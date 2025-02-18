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Спецпосланник США Келлог: никто не будет принуждать Зеленского к миру

Спецпосланник США Келлог: никто не будет принуждать Зеленского к миру

Global Look Press/Tarasov/Keystone Press Agency Третьи страны не будут навязывать Киеву какой-либо вариант завершения конфликта, финальное решение будет за президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает агентство Reuters.

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