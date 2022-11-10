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Дуайта Ховарда встретили 500 фанатов в аэропорту Тайваня

Дуайта Ховарда встретили 500 фанатов в аэропорту Тайваня

Прибытие центрового Дуайта Ховарда на Тайвань произвело яркое впечатление на местных болельщиков. В аэропорту прославленного баскетболиста встретили более 500 фанатов.

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