В ближайшие часы на Украине ожидается "ад". Мониторинговые каналы противника пишут, что удар будет историческим и, как минимум, побьёт предыдущие рекорды в ответ на атаки ракетами ATACMS по Таганрогу и запуск дронов по Чечне, Севастополю и Брянску.