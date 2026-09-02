Тимоти Гиллиган рассказал о трех ключевых фактах рака простаты

Онколог Тимоти Гиллиган раскрыл, что анализы на ПСА могут быть ложноположительными. Он подчеркивает важность скрининга, начиная с определенного возраста.
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