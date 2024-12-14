«Ъ»: фигурант дела о хищениях при сооружении подземных бункеров МО пропал на СВО

Бизнесмен Александр Андреев, который является третьим фигурантом уголовного дела о хищениях при выполнении госконтракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны России, пропал без вести в зоне СВО, пишет газета «Коммерсантъ».
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