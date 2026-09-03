Путин высказался о мобилизации после выборов. При каком сценарии это возможно?

На Восточном экономическом форуме президент ответил на больной для многих жителей России вопрос. Президент России Владимир Путин дал ответ на волнующие общественность вопросы о возможной новой волне мобилизации.
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