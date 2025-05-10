Земля ускоряется: учёные бьют тревогу из-за критического порога вращения планеты Ирина ВальковаПланета ускоряется — и это уже не разовое отклонение, а устойчивый геофизический тренд, который вызывает обеспокоенность среди учёных всего мира.
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