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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба. «Мадрид» сегодня отпразднует 36-й титул

«Реалу» вручили чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба. «Мадрид» сегодня отпразднует 36-й титул

Команда тренера Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании 4 мая после игры 34-го тура против «Кадиса» (3:0) и последующего поражения «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

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