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Священник Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность абсурдном и провокацией

Священник Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность абсурдном и провокацией

Представитель Церкви считает публичные инициативы чиновников о введении в России налога на бездетность – провокацией, которая призвана помешать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри.

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