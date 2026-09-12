Бывший сотрудник ФСБ может возглавить Омский облсуд. Высшая квалификационная коллегия судей 21 сентября рассмотрит заявление Романа Марченко о рекомендации кандидатом на пост председателя Омского областного суда.
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