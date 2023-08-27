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У «Ромы» 1 очко после двух туров – ничья с «Салернитаной» и поражение от «Вероны». Дальше – «Милан»

У «Ромы» 1 очко после двух туров – ничья с «Салернитаной» и поражение от «Вероны». Дальше – «Милан»

Команда Жозе Моуринью в субботу проиграла «Вероне» (1:2). До этого была ничья с «Салернитаной» (2:2).

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