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«Спрингфилд Геллион» – полуавтоматическая версия винтовки HS Produkt VHS-2 для рынка США

«Спрингфилд Геллион» – полуавтоматическая версия винтовки HS Produkt VHS-2 для рынка США

Стрелок с винтовкой «Спрингфилд Геллион». Фото «Springfield Armory LLC» «Уникальное торговое предложение (УТП) — это часть конкурентного преимущества, на основе которого клиент выбирает компанию или товар (исходя из свойств товара или услуги)».

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